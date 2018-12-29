Суд розгляне справу проти вбитого бойовика Гіві 29 січня

До суду на Дніпропетровщині надійшла кримінальна справа, порушена проти вбитого командира батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, відомого за прізвиськом Гіві.

Провадження до суду надійшло, 1 листопада 2018 року, повідомляє "Громадське". У ньому Толстих обвинувачується за вісьмома статтями Кримінального кодексу, серед яких: створення терористичної групи, ведення агресивної війни, теракт, викрадення людини, порушення законів та звичаїв війни.

Розгляд справи Гіві призначили на 29 січня 2019 року.

8 лютого 2017 року командир батальйону бойовиків "Сомалі" Михайло Толстих, відомий за прізвиськом "Гіві", був убитий в Донецьку.

У березні 2018 року Павлоградський суд викликав Толстих на засідання попри те, що бойовики заявили про його смерть. У суді пояснили, що викликали Гіві, адже не отримували свідоцтво про смерть - документа, який видає РАГС.

Пізніше колегія суддів вирішила повернули справу прокуратурі, зазначивши, що "в розпорядження надійшло повідомлення СБУ про смерть". Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію і справу повернули до суду.

Додамо, що контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію, затримавши кадрового російського військового, чинного інструктора донбаських бойовиків і близького друга "Гіві" і "Мотороли", полковника ВДВ Валерія Гратова, який з підробленими українським паспортом прямував в невизнане Придністров'я.