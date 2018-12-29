Суд розгляне справу проти вбитого бойовика Гіві 29 січня
Провадження до суду надійшло, 1 листопада 2018 року, повідомляє "Громадське". У ньому Толстих обвинувачується за вісьмома статтями Кримінального кодексу, серед яких: створення терористичної групи, ведення агресивної війни, теракт, викрадення людини, порушення законів та звичаїв війни.
Розгляд справи Гіві призначили на 29 січня 2019 року.
8 лютого 2017 року командир батальйону бойовиків "Сомалі" Михайло Толстих, відомий за прізвиськом "Гіві", був убитий в Донецьку.
У березні 2018 року Павлоградський суд викликав Толстих на засідання попри те, що бойовики заявили про його смерть. У суді пояснили, що викликали Гіві, адже не отримували свідоцтво про смерть - документа, який видає РАГС.
Пізніше колегія суддів вирішила повернули справу прокуратурі, зазначивши, що "в розпорядження надійшло повідомлення СБУ про смерть". Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію і справу повернули до суду.
Додамо, що контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію, затримавши кадрового російського військового, чинного інструктора донбаських бойовиків і близького друга "Гіві" і "Мотороли", полковника ВДВ Валерія Гратова, який з підробленими українським паспортом прямував в невизнане Придністров'я.
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