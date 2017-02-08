CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївський апеляційний суд прийняв рішення розірвати договір, за яким резиденція "Межигір'я" була виведена з державної власності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд розірвав договір про виведення "Межигір'я" з держвласності
Наступним кроком має стати судове рішення про кримінальну відповідальність екс-президента України та його поплічників, за крадіжку державної власності
Фото: wikimapia.org
"Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва 1/08 прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція "Межигір'я" вибула у 2007 році з державної власності", - повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
За його словами, наступним кроком має стати судове рішення про кримінальну відповідальність екс-президента України та його поплічників, за крадіжку державної власності.
Нагадаємо, суд наклав арешт на все нерухоме майно, яке знаходиться на території колишньої резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" в Нових Петрівцях Київської області.
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02 08 2017 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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