Суд скасував арешт $30 млн екс-голови "Укрхімтрансаміаку" Бондика

Висновок суду від 31 січня є в Єдиному реєстрі судових рішень, - інформує LB.ua.

Йдеться про кошти компанії-нерезидента Spess Asset Management, власником і кінцевим бенефіціаром якої є Бондик.

Арешт було накладено Голосіївським районним судом Києва 13 грудня 2016 року за клопотанням слідчих Голосіївського управління поліції в рамках кримінального провадження щодо розтрати 130 млн гривень коштів "Укрхімтрансаміаку".

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.

Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.

Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.