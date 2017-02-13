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Суд скасував арешт $30 млн екс-голови "Укрхімтрансаміаку" Бондика

Українська феміда виявилася прихильною до Віктора Бондика
Апеляційний суд Києва зняв арешт з 29,6 млн доларів на банківському рахунку в Bank Vontobel AG (Швейцарія), що належать компанії колишнього генерального директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Віктора Бондика.
Суд скасував арешт $30 млн екс-голови "Укрхімтрансаміаку" Бондика Фото:ukr.lb.ua

Висновок суду від 31 січня є в Єдиному реєстрі судових рішень, - інформує LB.ua.

Йдеться про кошти компанії-нерезидента Spess Asset Management, власником і кінцевим бенефіціаром якої є Бондик.

Арешт було накладено Голосіївським районним судом Києва 13 грудня 2016 року за клопотанням слідчих Голосіївського управління поліції в рамках кримінального провадження щодо розтрати 130 млн гривень коштів "Укрхімтрансаміаку".

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.

Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.

Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.

Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.

 

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13 02 2017 15:25
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