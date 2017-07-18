Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити Нідерландам 5,4 млн євро компенсації за затримання судна "Грінпісу

Міжнародний арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію виплатити Нідерландам 5,4 млн євро компенсації за затримання судна Arctic Sunrise з активістами "Грінпісу" в 2013 році. Про це йдеться в прес-релізі арбітражного розгляду.

Про це йдеться в прес-релізі арбітражного розгляду.

Зазначено, що крім вказаної суми компенсації Росія також повинна сплатити проценти.

"14 серпня 2015 року склад арбітражу винесла одноголосне Рішення по суті спору, в якому було встановлено, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання щодо Конвенції, здійснивши висадку на борт, дослідження, огляд, арешт, затримання і захоплення Arctic Sunrise, судна під голландським прапором, без попередньої згоди Нідерландів, а також здійснивши арешт, затримання та ініціювання судового розгляду проти 30 осіб, які перебували на борту цього судна", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, судно, екологів і команду корабля затримали 19 вересня 2013 року після спроби провести акцію проти видобутку нафти на платформі в Печорському морі. Їх звинуватили у піратстві, пізніше справу перекваліфікували на хуліганство і підсудних звільнили під заставу.

Судно Arctic Sunrise міжнародної екологічної організації Greenpeace покинуло Мурманський порт після майже року арешту в Росії.