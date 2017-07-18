Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити Нідерландам 5,4 млн євро компенсації за затримання судна "Грінпісу
Про це йдеться в прес-релізі арбітражного розгляду.
Зазначено, що крім вказаної суми компенсації Росія також повинна сплатити проценти.
"14 серпня 2015 року склад арбітражу винесла одноголосне Рішення по суті спору, в якому було встановлено, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання щодо Конвенції, здійснивши висадку на борт, дослідження, огляд, арешт, затримання і захоплення Arctic Sunrise, судна під голландським прапором, без попередньої згоди Нідерландів, а також здійснивши арешт, затримання та ініціювання судового розгляду проти 30 осіб, які перебували на борту цього судна", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, судно, екологів і команду корабля затримали 19 вересня 2013 року після спроби провести акцію проти видобутку нафти на платформі в Печорському морі. Їх звинуватили у піратстві, пізніше справу перекваліфікували на хуліганство і підсудних звільнили під заставу.
Судно Arctic Sunrise міжнародної екологічної організації Greenpeace покинуло Мурманський порт після майже року арешту в Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків