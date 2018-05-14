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Суд у справі Савченко перенесли на 15 травня

Савченко заявила, що не може оплачувати адвокатів, суд призначив державного захисника
Суд у справі Надії Савченко перенесли на 10:00 15 травня. Суд прийняв відмову Савченко від адвоката Олександра Шадрина.
Суд у справі Савченко перенесли на 15 травня фото: radiosvoboda.org

Державна захисниця Юлія Ткач, що прибула на засідання суду, заявила, що не мала можливості ще навіть провести конфіденційне побачення з підзахисною, а також не мала можливості ознайомитися зі справою, яку їй передали просто у заслі суду. У зв'язку з цим вона попросила надати їй час для ознайомлення з матеріалами, - інформує Громадське.

Савченко погодилася із клопотанням адвокатки.

Савченко на суді заявила, що не може оплачувати адвокатів і що вона здивована, що адвокати кажуть, що не можуть працювати з нею  через поведінку її сестри Віру.

Він попросив переговорити з підзахисною.

Надія Савченко заявила під час суду, що свідки у справі залякують її рідних та помічників.

Савченко зазначила, що вона навпаки "захищає свідків", що вона "не видала жодного імені та прізвище, та не сказала всієї правди".

"Я всіляко намагаюся захистити людей, які були задіяні Службою безпеки у справі. Натомість свідки погрожують ... до фізичної розправи, провокують на злочин моїх помічників, мою сестру, залякують людей, які мене підтримують", - заявила Савченко по завершенні засідання.

"Я попередила слідство забрати та вікдликати групу, яка працювала по мені", - зазначила вона і додала, що "ці люди володіють усіма навичками, щоб привести свої погрози у дію".

На запитання про те, що Володимира Рубана внесли з боку бойовиків "ДНР" у списки на обмін вона відповіла:

"Я не думаю, що будуть такі пропозиції стосовно мене".

Савченко наголосила також, що вважає, що "контакти, які були у Рубана з тією стороною (серед бойовиків, - ред.), необхідні перемовникам, які дійсно могли визволяти людей".

Вона додала, що "якщо це (обмін Рубана, — ред.)" дозволить обміняти тих, кого не можуть обміняти вже 4 роки, це буде добре".

"Стосовно мене, я не думаю, що я є кандидатом на обмін, але я б звернулася до Путіна із тим, щоб урешті решт розблокувати процес обміну: між Україною та Росією, між окупованими територіями і Україною", — сказала Савченко.

Нагадаємо, що від нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.

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14 05 2018 15:15
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