Суд відмовив у проведенні судмедекспертизи стану здоров’я Насірова
За словами представників захисту Насірова, які виступали за проведення цієї експертизи, судмедексперти повинні були встановити, які саме хвороби має Насіров, чи може від перебувати у залі під час судових засідань, відповідно до його стану здоров'я, а також, чи може він брати участь у процесальних діях, - повідомляє Еспресо.TV.
При цьому, як стверджують адвокати, ця експертиза потрібна для того, щоб підтвердити законність подальших рішень щодо Насірова.
Тим часом під час розгляду цього клопотання сторона обвинувачення зауважила, що адвокати своїм проханням про призначення судмедекспертизи хочуть навмисне затягнути справу. Адже, за її словами, лікарі так і не змогли назвати остаточний діагноз Насірова. Таким чином члени Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не мають сумнівів у тому, що керівник ДФС може й надалі брати участь у судових засіданнях.
Наразі суд відновив розгляд справи Насірова.
Зазначимо, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого останні три дні возили тільки на ношах, ходить уже сам.
Нагадаємо також, що Насіров спростував інформацію про те, що йому робили операцію та зізнався, що не мав інфаркту.
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