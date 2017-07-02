Суд визнав нападника на Пашинського потерпілим, - адвокат
"Друзі, ми отримали повний текст ухвали, прийнятої Печерським районним судом 1 лютого. Суд констатував, що В'ячеслав Хімікус має статус потерпілого. Це і стало підставою для задоволення нашої скарги щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування", - повідомила адвокат Хімікуса Марина Паринова на сторінці у Facebook.
"Тим не менше, прокуратура Київської області продовжує існувати в паралельній реальності, де В'ячеслав Хімікус, прикутий до ліжка з вогнепальним переломом стегнової кістки, не є потерпілим", - додала Паринова.
Нагадаємо, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.
Пашинський стверджує, що прибічники Януковича фінансують адвокатів його нападника.
За словами заступника керівника фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.
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