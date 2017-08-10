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Суд заарештував директора однієї з компаній Новинського

Обвинувачення вимагало велику суму застави для Вадима Мохова - 32 млн гривень
Харківський районний суд Харківської області 7 жовтня обрав як запобіжний захід директору компанії "Укргазвидобування" Вадиму Мохову (входить в Smart Energy Вадима Новинського) арешт з альтернативою застави в 5 млн гривень.
Суд заарештував директора однієї з компаній Новинського Фото: atn.ua

"Суд визначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення 5 млн грн. Ми клопотали про більшу суму застави - 32 млн грн", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прокуратурі Харківської області.

Зазначається, що прокуратура ще не ухвалила рішення щодо подання апеляції.

Адвокат Мохова Олег Головков повідомив про те, що захист має намір оскаржити цей запобіжний захід: "В понеділок внесемо заставу. І обов'язково будемо подавати апеляцію на запобіжний захід".

Мохов також відомий як волонтер і благодійник.

Нагадаємо, правоохоронці затримали Мохова 6 жовтня за те, що він нібито переховується від органів досудового розслідування.

Мохова підозрюють у невиконанні вимог наказу Держслужби геології і надр про призупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня 2017 по 10 серпня 2017 року. Зазначається, що кримінальне провадження відкрито за заявою колишнього працівника ДФС, який зараз затриманий та перебуває під слідством.

Нагадаємо, що 49-річний росіянин Вадим Новинський - один із найбагатших людей України, йому належить "Смарт-холдинг", що об'єднує низку підприємств. Серед активів Новинського є велика частка в "Метінвесті" й агрохолдингу HarvEast, нафтогазова компанія Regal Petroleum, Херсонський суднобудівний завод, Чорноморський суднобудівний завод.

Згідно з різними підрахунками статки Вадима Новинського сягають близько $3 млрд.

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08 10 2017 14:49
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