Суд залишив п'ятьох екс-"беркутівців" під вартою ще на два місяці

Наступне засідання у справі призначено на 16 травня

Святошинський районний суд Києва залишив під вартою п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", підозрюваних у масових розстрілах протестувальників Євромайдану іще на 60 діб.

Наступне засідання у справі призначено на 16 травня.

До оголошення рішення адвокати наполягали на призначенні для підозрюваних запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 16 лютого 2016 року суд об’єднав в одне провадження справи проти п’ятьох колишніх працівників спецпідрозділу МВС України "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, підозрюваних у вбивстві 48 активістів Євромайдану.

У січні 2017 року Святошинський районний суд м. Києва задовольнив клопотання обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для п’ятьох підозрюваних.

18 січня 2017 року радник глави СБУ Юрій Тандіт і радник глави МВС Зорян Шкіряк заявили, що російська сторона включила колишніх працівників спецпідрозділу МВС України "Беркут" до списку на обмін заручниками, але виключили можливість їх видачі або обміну.