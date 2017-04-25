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Суд залишив п'ятьох екс-"беркутівців" під вартою ще на два місяці

Наступне засідання у справі призначено на 16 травня
Святошинський районний суд Києва залишив під вартою п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", підозрюваних у масових розстрілах протестувальників Євромайдану іще на 60 діб.
Суд залишив п Фото: ЕРА

Наступне засідання у справі призначено на 16 травня.

До оголошення рішення адвокати наполягали на призначенні для підозрюваних запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 16 лютого 2016 року суд об’єднав в одне провадження справи проти п’ятьох колишніх працівників спецпідрозділу МВС України "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, підозрюваних у вбивстві 48 активістів Євромайдану.

У січні 2017 року Святошинський районний суд м. Києва задовольнив клопотання обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для п’ятьох підозрюваних.

18 січня 2017 року радник глави СБУ Юрій Тандіт і радник глави МВС Зорян Шкіряк заявили, що російська сторона включила колишніх працівників спецпідрозділу МВС України "Беркут" до списку на обмін заручниками, але виключили можливість їх видачі або обміну.

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25 04 2017 23:51
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