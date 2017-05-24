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Суд звільнив з-під варти екс-голову луганської податкової Антіпова

Олександру Антіпову загрожує до 12 років позбавлення волі
Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.
Суд звільнив з-під варти екс-голову луганської податкової Антіпова Фото:hromadske.ua

Суд зобов’язав його протягом п’яти днів внести заставу у розмірі 15 млн грн, - повідомляє Громадське.

У той же час, як повідомляє LB.ua, прокурори просили суд заарештувати Антіпова на два місяці з альтернативою у вигляді застави в розмірі 200 млн грн.

Антіпов підозрюється в участі та організації фінансових схем із розкрадання державних коштів, участі у злочинній організації та перевищені службових повноважень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За словами підозрюваного, його протягом останніх трьох місяців попереджали про можливе затримання.

Під час обшуку у Антіпова правоохоронці виявили $3,8 млн. Вони були у нього просто в сумці при собі.

Фото:hromadske.ua

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