Суддю-втікача Чауса викликали на допит

Неявка підозрюваного може стати підставою для початку проти нього спеціального (заочного) розслідування

Національне антикорупційне бюро викликало суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса на допит 16 січня.

Повістку опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр" у п'ятницю, передають "Українські новини".

Суддя викликається на допит на 9:00 16 січня до старшого детектива бюро В. Васильчука як підозрюваний в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, неявка підозрюваного може стати підставою для початку проти нього спеціального (заочного) розслідування.

Зазначимо, у Національному антикорупційному бюро не виключають, що суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус вже перебуває у Білорусі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.

Нагадаємо, у серпні в Києві на хабарі в 150 тис. дол. викрили суддю Дніпровського районного суду.