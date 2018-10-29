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Суди 19 разів підтвердили правоту НБУ в суперечках із Коломойським

Нацбанк подав 148 позовів на загальну суму близько 10 млрд грн проти Коломойського і пов'язаних з ним 32 компаній
Українські суди 19 разів підтвердили правоту Національного банку України (НБУ) в суперечках зі структурами, пов'язаними з екс-акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським, на суму близько 1 млрд грн.
Суди 19 разів підтвердили правоту НБУ в суперечках із Коломойським Фото:epravda.com.ua

Про це повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук в колонці на "Економічній правді".

За його словами, Нацбанк подав 148 позовів на загальну суму близько 10 млрд грн проти Коломойського і пов'язаних з ним 32 компаній - поручителів за кредитами рефінансування "ПриватБанку".

Григорчук зазначив, що мета цих позовів - змусити відповідачів виконати взяті на себе зобов'язання. Коломойський, який на той момент був співвласником банку, надав Нацбанку персональну гарантію, що кредити рефінансування будуть погашені.

Крім особистого поручительства, Національний банк за відповідними договорами отримав забезпечення від підконтрольних Коломойському компаній.

У забезпечення передавалися всім відомі об'єкти: Буковель, Біола, літаки МАУ, агротермінал, нерухомість по всій країні та інше рухоме і нерухоме майно.

"Вже зараз можемо говорити про перші успіхи при розгляді цих позовів, адже за останні два місяці господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму 947 млн грн", - заявляє Григорчук.

Зокрема, суди задовольнили позови НБУ до компаній Фінілон (9 позовів), Еверест Істейт (4 позови), Едельвейс-2000 (3 позови), Скорзонера (2 позови) і Кобос (1 позов).

Він також зазначає, що деякі з прийнятих рішень вже набрали законної сили, і це відкрило перед Нацбанком НБУ можливість почати процедуру звернення стягнення заставного майна цих підприємств.

НБУ очікує, що до кінця року значна частина інших позовів до майнових поручителів буде розглянута в судах першої інстанції на користь центрального банку.

Як повідомлялось, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.

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29 10 2018 14:34
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