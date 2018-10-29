Суди 19 разів підтвердили правоту НБУ в суперечках із Коломойським

Нацбанк подав 148 позовів на загальну суму близько 10 млрд грн проти Коломойського і пов'язаних з ним 32 компаній

Українські суди 19 разів підтвердили правоту Національного банку України (НБУ) в суперечках зі структурами, пов'язаними з екс-акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським, на суму близько 1 млрд грн.

Про це повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук в колонці на "Економічній правді".

За його словами, Нацбанк подав 148 позовів на загальну суму близько 10 млрд грн проти Коломойського і пов'язаних з ним 32 компаній - поручителів за кредитами рефінансування "ПриватБанку".

Григорчук зазначив, що мета цих позовів - змусити відповідачів виконати взяті на себе зобов'язання. Коломойський, який на той момент був співвласником банку, надав Нацбанку персональну гарантію, що кредити рефінансування будуть погашені.

Крім особистого поручительства, Національний банк за відповідними договорами отримав забезпечення від підконтрольних Коломойському компаній.

У забезпечення передавалися всім відомі об'єкти: Буковель, Біола, літаки МАУ, агротермінал, нерухомість по всій країні та інше рухоме і нерухоме майно.

"Вже зараз можемо говорити про перші успіхи при розгляді цих позовів, адже за останні два місяці господарські суди ухвалили 19 рішень на користь Національного банку на загальну суму 947 млн грн", - заявляє Григорчук.

Зокрема, суди задовольнили позови НБУ до компаній Фінілон (9 позовів), Еверест Істейт (4 позови), Едельвейс-2000 (3 позови), Скорзонера (2 позови) і Кобос (1 позов).

Він також зазначає, що деякі з прийнятих рішень вже набрали законної сили, і це відкрило перед Нацбанком НБУ можливість почати процедуру звернення стягнення заставного майна цих підприємств.

НБУ очікує, що до кінця року значна частина інших позовів до майнових поручителів буде розглянута в судах першої інстанції на користь центрального банку.

Як повідомлялось, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.