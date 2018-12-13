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Сума боргу, зазначена в платежах за газ для споживачів без лічильника, не підлягає сплаті

"Сума боргу не підлягає сплаті, на неї не буде нараховуватися пеня і штраф"
Сума боргу, зазначена в платежах за газ для побутових споживачів без лічильника, а також виникла в результаті скасування Верховним судом знижених норм споживання газу, наведена в рахунках інформативно і не підлягає сплаті, повідомила прес-служба "Регіональної газової компанії" (РГК).
Сума боргу, зазначена в платежах за газ для споживачів без лічильника, не підлягає сплаті Фото: oilreview.kiev.ua

"У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ розраховані за новими нормами споживання газу. У нижній частині рахунків інформативно вказано суму перерахунку за час дії занижених норм, які були визнані Верховним судом незаконними. Сума боргу не підлягає сплаті, на неї не буде нараховуватися пеня і штраф", - заявили в "РГК", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У групі компаній також відзначили, що оператори газорозподільних мереж звернулися до уряду з проханням розробити механізм компенсації зазначеної в рахунках заборгованості - суми, яка визначається як різниця між скасованими нормами споживання газу і попередніми нормами, які почали діяти замість них.

"Ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий і не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу", - зазначено в повідомленні.

Також у компанії підкреслили, що наявність такого боргу не є підставою для відключення споживача від поставок газу і для нарахування пені та штрафів.

Водночас в РГК заявили, що в наступних платежах будуть враховані норми (попередні, які вступили в силу за рішенням суду) споживання газу на рівні 9,8 куб. м на одну людину для домогосподарства з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням, 18,3 куб. м - для домогосподарства з газовою плитою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача, і 23,6 куб. м - для домогосподарств з газовою плитою і водонагрівачем.

Нагадаємо, що до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги.

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13 12 2018 23:26
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