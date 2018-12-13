Сума боргу, зазначена в платежах за газ для споживачів без лічильника, не підлягає сплаті
"У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ розраховані за новими нормами споживання газу. У нижній частині рахунків інформативно вказано суму перерахунку за час дії занижених норм, які були визнані Верховним судом незаконними. Сума боргу не підлягає сплаті, на неї не буде нараховуватися пеня і штраф", - заявили в "РГК", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У групі компаній також відзначили, що оператори газорозподільних мереж звернулися до уряду з проханням розробити механізм компенсації зазначеної в рахунках заборгованості - суми, яка визначається як різниця між скасованими нормами споживання газу і попередніми нормами, які почали діяти замість них.
"Ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий і не оплачений газ. Механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необґрунтовані втрати, які понесли учасники ринку газу", - зазначено в повідомленні.
Також у компанії підкреслили, що наявність такого боргу не є підставою для відключення споживача від поставок газу і для нарахування пені та штрафів.
Водночас в РГК заявили, що в наступних платежах будуть враховані норми (попередні, які вступили в силу за рішенням суду) споживання газу на рівні 9,8 куб. м на одну людину для домогосподарства з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням, 18,3 куб. м - для домогосподарства з газовою плитою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача, і 23,6 куб. м - для домогосподарств з газовою плитою і водонагрівачем.
Нагадаємо, що до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо