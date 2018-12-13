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До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують, - Рева

“Із січня 2019-го ми розпочинаємо процес монетизації житлових субсидій"
До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги
До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують, - Рева Андрій Рева. Фото: bigmir)net

Про це під час брифінгу у Львові заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє "Укрінформ".

“Із січня 2019-го ми розпочинаємо процес монетизації житлових субсидій. Протягом року його буде повністю завершено. На останньому засіданні уряду в плані реформування міністерств було прийнято рішення про створення державної соціальної служби України, яка буде адмініструвати всі види адресних допомог і субсидій, роботу з дітьми, а також здійснювати контроль за призначенням соціальних допомог”, - зазначив Рева.

За словами міністра, незважаючи на те, що наступний рік буде роком виборів, соціальні програми будуть виконуватись у повному обсязі.

Нагадаємо, з 1 грудня прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, підвищили на 62 гривні — до 1497 гривень. Планове підвищення пенсії передбачене у законі про державний бюджет на 2018 рік.

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13 12 2018 22:23
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