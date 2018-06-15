Супрун анонсувала відмову від атестації і перехід на систему ліцензування лікарів

У 2020 році МОЗ планує ввести в Україні систему ліцензування лікарів.

Перехід на ліцензування буде проходити з 2020 до 2024 року.

"Надання професійного ліцензування допоможе пацієнтам розуміти, що людина, яка має професійну ліцензію лікаря, має повагу, професіоналізм, навчання, медичний стаж", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує 112 Україна.

Супрун наголосила, що ліцензія замінить атестацію лікарів. Її потрібно буде відновлювати кожні два-три роки.

"Атестації, яка є зараз, більше не буде. Буде ліцензія, і кожні два або три роки лікар буде відновлювати свою ліцензію, буде подавати, які бали, яке навчання він пройшов", - пояснила глава МОЗ.

Відомство також запустить процес припинення ліцензії.

"Кожен лікар буде мати приватне освітнє портфоліо, фіксацію своєї історії медичної практики і, якщо будуть якісь скарги на лікаря, то ліцензію можна призупинити. Буде процес подачі скарг і процес призупинення ліцензії", - розповіла Супрун.

Вона також повідомила, як планується здійснити перехід на ліцензування медиків

"Є багато лікарів, які вже зараз є практикуючими. Як вони отримають ліцензію? Буде п'ять років, з 2020 до 2024 року, перехідний період. Буде іспит, який потрібно буде здати для тих лікарів, щоб вони отримали ліцензію. Також буде визнання ліцензії від країн-членів ЄС, США, Канади, Японії та Ізраїлю, де в Україні ми визнаємо видану ліцензію від тих країн, і ті лікарі зможуть працювати у нас вже без жодних бюрократичних проблем ", - резюмувала глава МОЗ.

Як відомо, 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я".

У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.