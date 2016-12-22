Сущенко вийде на волю, коли це буде вигідно Росії, - Грицак

Грицак нагадав, що Україна ініціювала обмін 59 підтверджених бойовиками заручників на 228 осіб, які перебувають під слідством, справи щодо яких розглядаються судами або вже відбувають покарання

Журналіст Укрінформу Роман Сущенко є заручником офіційної політики Росії, яка не відпустить його у правовому полі, а чекатиме, коли їм це стане політично вигідно.

"У Романа професійні адвокати, обговорення його долі постійно триває у ЗМІ. З іншого боку, така публічність та увага до справи Романа спокушає російську сторону "грати на нервах", вигадувати нові звинувачення та затягувати процес... Журналіст Роман Сущенко є заручником офіційної політики Росії, яка не відпустить його у правовому полі, а чекатиме, коли їм це стане політично вигідно", - розповів голова СБУ Василь Грицак в інтерв'ю кореспонденту "Укрінформ".

За його словами, представники Служби безпеки беруть активну учать у процесі звільнення заручників, цей процес триває постійно: "На сьогодні ми маємо інформацію про перебування у тюрмах терористів 109 наших хлопців та дівчат, ще 492 людини вважаються зниклими безвісти. Ми готові йти на поступки саме в цьому питанні, аби найшвидше повернути бранців до родин".

Грицак нагадав, що Україна ініціювала обмін 59 підтверджених бойовиками заручників на 228 осіб, які перебувають під слідством, справи щодо яких розглядаються судами або вже відбувають покарання. СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до Різдвяних свят.

Керівник СБУ зауважив, що для того, щоб цей процес розпочався в односторонньому порядку ми готові передати 15 осіб зі списку терористів уже найближчими днями.

"Сподіваюсь, що визволення з полону кілька днів тому нашого десантника - захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія є свідченням реальної реанімації процесу обміну", - наголосив Грицак.

Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.