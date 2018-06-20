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Сутички біля мерії Харкова: заступника Кернеса кинули в сміттєвий бак, - ВІДЕО

Після того, як заступник Кернеса вибрався назовні, йому дали спокійно піти
У середу, 20 червня, біля Харківської міськради кинули в сміттєвий бак віце-мера міста Андрія Руденка.
Сутички біля мерії Харкова: заступника Кернеса кинули в сміттєвий бак, - ВІДЕО Фото: dsnews.ua

Молоді люди впіймали чиновника з тильного боку мерії - на вулиці Квітки-Основ'яненка, коли він вийшов з будівлі. Активісти, серед яких були представники "Національного корпусу", підкотили сміттєвий бак, взяли Руденка за руки і за ноги - й кинули всередину, - повідомляє з місця подій кореспондент місцевого видання NewsRoom.

Після того, як заступник Кернеса вибрався назовні, йому дали спокійно піти.

Будівля міськради оточена поліцією. Перед початком сесії біля будівлі мерії відбувся конфлікт, під час якого невідомі кинули димову шашку.

Після цього мер Харкова Геннадій Кернес попросив зачинити двері, щоб дим не потрапив у зал, і запитав у депутатів про самопочуття. "А що міліція робить? Вони шашки пронесли, кидають їх, меблі кидають", - прокоментував мер дії невідомих.

Нагадаємо, кидання неугодних чиновників у сміттєві баки було популярним в Україні у 2014-2015 роках і навіть отримало назву "смітникової люстрації".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 2015 році говорив, що такі дії є неприпустимими і назвав провокаторами тих, хто кидає депутатів у сміттєві баки.

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20 06 2018 11:36
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