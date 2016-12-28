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Свідки у справі про перестрілку в Княжичах відмовляються давати свідчення, - Луценко

Правоохоронці загинули, виконуючи непродумані накази
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ряд свідків у справі про перестрілку в Княжичах відмовляються давати свідчення.
Свідки у справі про перестрілку в Княжичах відмовляються давати свідчення, - Луценко Юрій Луценко. Фото: Соцемережі

"Це тривала справа, не всі навіть згодні ходити на допити", - сказав Луценко журналістам.

Луценко заявив, що правоохоронці загинули, виконуючи непродумані накази.

"На жаль, всі вони стали жертвами непродуманих команд, а потім виконання посадових інструкцій. Тому в першу чергу ми повинні дати оцінку цим командам", - сказав генпрокурор, інформує "LB.ua".

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Згодом досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій ЛуценкоВін розкрив нові деталі трагедії у Княжичах, назвавши приблизну дату результатів розсідування.

Окрім того, правоохоронні органи перевіряють версію про псевдопограбування під час перестрілки працівників поліції та ДСО у селі Княжичі під Києвом.
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28 12 2016 16:16
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