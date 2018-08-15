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Світоліна перемогла росіянку на турнірі в США

Світоліній знадобилося 2,5 години, щоб перемогти Кузнєцову
Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла росіянку Світлану Кузнєцову в другому раунді турніру в американському Цинциннаті.
Світоліна перемогла росіянку на турнірі в США Фото: twitter.com/WTA

Перша ракетка України виграла перший сет на тай-брейку, після чого програла другу партію, але виявилася сильнішою у вирішальному сеті - 7:6, 4:6, 6:4.

Впертий матч змусив спортсменок 2,5 години провести на корті. У третьому раунді першості Світоліна зіграє проти кращої в парі Аманда Анісімова (США) - Петра Мартіч (Хорватія).

Третє коло турніру в Цинциннаті стало заключним для української тенісистки минулого року.

Минулого тижня Світоліна поступилася у півфіналі турніру серії WTA Premier 5 в Монреалі американці Слоун Стівенс, яка займає третє місце в світовому рейтингу.

Через це перша ракетка України опустилася на сьоме місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) та вперше за 15 місяців опинилася поза топ-п'ятірки.

Нагадаємо, п’ята ракетка світу, українка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру Rogers Cup категорії Premier 5 у Монреалі (Канада). Для Світоліної це четвертий вихід у півфінал турніру в 2018 році — раніше вона виходила у півфінали у Брісбені, Дубаї та Римі.
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15 08 2018 11:50
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