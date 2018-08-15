Світоліна перемогла росіянку на турнірі в США
Перша ракетка України виграла перший сет на тай-брейку, після чого програла другу партію, але виявилася сильнішою у вирішальному сеті - 7:6, 4:6, 6:4.
Впертий матч змусив спортсменок 2,5 години провести на корті. У третьому раунді першості Світоліна зіграє проти кращої в парі Аманда Анісімова (США) - Петра Мартіч (Хорватія).
Третє коло турніру в Цинциннаті стало заключним для української тенісистки минулого року.
Минулого тижня Світоліна поступилася у півфіналі турніру серії WTA Premier 5 в Монреалі американці Слоун Стівенс, яка займає третє місце в світовому рейтингу.
Через це перша ракетка України опустилася на сьоме місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) та вперше за 15 місяців опинилася поза топ-п'ятірки.
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