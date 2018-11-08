СПОРТ НОВИНИП’ята ракетка світу, українка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру Rogers Cup категорії Premier 5 у Монреалі (Канада).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Світоліна вийшла до півфіналу турніру Rogers Cup у Монреалі
У півфіналі Світоліна, яка є чинною чемпіонкою турніру Rogers Cup, зіграє з третьою ракеткою світу, американкою Слоан Стівенс
Фото: twitter.com/WTA
У чвертьфіналі Світоліна перемогла представницю Бельгії Елізу Мертенс. Матч тривав 1 годину 25 хвилин і закінчився з рахунком 7:5, 6:3 на користь української тенісистки, йдеться на офіційному сайті змагань.
Для Світоліної це четвертий вихід у півфінал турніру в 2018 році - раніше вона виходила у півфінали у Брісбені, Дубаї та Римі.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп - у фіналі турніру WTA у Римі. Вона піднялася на четверте місце в чемпіонській гонці Жіночої тенісної асоціації (WTA).
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11 08 2018 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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