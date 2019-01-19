Світоліна пройшла третій раунд Australian Open

Еліна Світоліна провела матч третього раунду на Australian Open, здолавши в 3 сетах представницю Китаю Чжан Хуай.

Світоліна вигравала з брейком у першому сеті (4:2), але програла дві подачі поспіль, разом з ними і сет - 4:6. У другій партії їй вдалося зробити єдиний брейк за рахунку 5:4 і таким чином виграти сет.

Третій сет почався з двох брейків від Чжан Хуай (0:3), на що Еліна відповіла своїми трьома - 5:3. На матч, втім, українка не подала, а потім суперниця зрівняла рахунок. До супер тайбрейку справа не дійшла: Світоліна взяла подачу Чжан при рахунку 6:5 і закрила матч.

Відзначимо, що Світоліна єдина українка, яка виступає у Мельбурні. Сьогодні змагання покинула Даяна Ястремська, яка програла Серені Вільямс.

Нагадаємо, що в другому колі змагань Світоліна перемогла словачку Вікторію Кужмову, яка в попередньому раунді обіграла іншу українку Катерину Козлову.