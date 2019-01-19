Світоліна пройшла третій раунд Australian Open
Світоліна вигравала з брейком у першому сеті (4:2), але програла дві подачі поспіль, разом з ними і сет - 4:6. У другій партії їй вдалося зробити єдиний брейк за рахунку 5:4 і таким чином виграти сет.
Третій сет почався з двох брейків від Чжан Хуай (0:3), на що Еліна відповіла своїми трьома - 5:3. На матч, втім, українка не подала, а потім суперниця зрівняла рахунок. До супер тайбрейку справа не дійшла: Світоліна взяла подачу Чжан при рахунку 6:5 і закрила матч.
Відзначимо, що Світоліна єдина українка, яка виступає у Мельбурні. Сьогодні змагання покинула Даяна Ястремська, яка програла Серені Вільямс.
Нагадаємо, що в другому колі змагань Світоліна перемогла словачку Вікторію Кужмову, яка в попередньому раунді обіграла іншу українку Катерину Козлову.
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