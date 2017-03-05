Світовий банк надав Україні $150 млн кредиту

Ці гроші залучать для підтримки підприємств малого і середнього бізнесу

Рада Світового банку ухвалила рішення щодо надання Україні кредиту на суму $150 мільйонів.

Зазначається, що ці гроші залучать для підтримки підприємств малого і середнього бізнесу, орієнтованих на експорт.

Про це повідомляє прес-центр Світового банку.

"Україна володіє унікальним креативним і діловим потенціалом і може виробляти високоякісну конкурентоспроможну продукцію", - наголосив директор Світового банку у Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен.

Попри це, він зазначив, що існує низка перешкод, які значно обмежують українсьткий експорт. Це, зокрема, недостатня кількість фінансуання.

"Доступ до довгострокового фінансування для підприємств малого та середнього бізнесу допоможе країні збільшити експорт і буде сприяти пожвавленню економічного зростання в Україні", - пояснив Кахконен.

Таким чином у державі цей проект буде реалізовувати"Укрексімбанк", який надасть субкредити українським банкам. Банки ж будуть фінансувати підприємства, які візьму учась у програмі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розробив пакет законопроектів, прийняття якого може дозволити Україні піднятися з нинішнього 80 місця в топ-40 рейтингу Doing Business.