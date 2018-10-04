Світовий банк назвав суму, яка потрібна Україні на погашення боргів

Україні важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом для успішного залучення необхідного фінансування

Україні на погашення боргів у 2019 році необхідно залучити 18 мільярдів доларів.

Про це повідомив провідний економіст представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Кхан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна на 2018-2019 роки знадобляться суттєві обсяги фінансування для обслуговування зовнішніх зобов'язань і покриття фіскального дефіциту", - повідомив Кхан.

За його словами, потрібно залучити близько 18 млрд доларів в цьому і наступному роках. З них 8 млрд доларів - на зовнішніх ринках.

Кхан додав, що, на його думку, Україні важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом для успішного залучення необхідного фінансування.

"Співпраця з МВФ та іншими міжнародними кредиторами послужить важливим сигналом міжнародних ринків капіталу", - вважає економіст.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Як повідомлялося, співвідношення сукупного державного і гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося до 71,8% з 80,9%. В тому числі, прямий борг скоротився до 61,5% з 69,2% ВВП, гарантований - до 10,3% з 11,7% ВВП.