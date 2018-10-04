Світовий банк назвав суму, яка потрібна Україні на погашення боргів
Про це повідомив провідний економіст представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Кхан, передає "Інтерфакс-Україна".
"Україна на 2018-2019 роки знадобляться суттєві обсяги фінансування для обслуговування зовнішніх зобов'язань і покриття фіскального дефіциту", - повідомив Кхан.
За його словами, потрібно залучити близько 18 млрд доларів в цьому і наступному роках. З них 8 млрд доларів - на зовнішніх ринках.
Кхан додав, що, на його думку, Україні важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом для успішного залучення необхідного фінансування.
"Співпраця з МВФ та іншими міжнародними кредиторами послужить важливим сигналом міжнародних ринків капіталу", - вважає економіст.
Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.
Як повідомлялося, співвідношення сукупного державного і гарантованого боргу до ВВП за 2017 рік знизилося до 71,8% з 80,9%. В тому числі, прямий борг скоротився до 61,5% з 69,2% ВВП, гарантований - до 10,3% з 11,7% ВВП.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее
- Об коррупционной солидарности