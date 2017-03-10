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Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 10%

Дефіцит держбюджету цього року може становити до 3,5% ВВП через фіскальні ризики
Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 10% в 2017 році.
Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 10% Фото: АFР

Про це під час презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України у вівторок повідомила економіст представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач, інформують "Українські новини".

Економіст повідомила, що інфляція цього року може становити 10% в Україні.

Головач зазначила, що прямі іноземні інвестиції цього року складуть максимум 2% ВВП.

Світовий банк вважає за необхідне таргетування скорочення дефіциту держбюджету в 2018 до 2,5% ВВП і подальше його зниження.

Нагадаємо, що Світовий банк зберіг прогноз росту ВВП України на 2% у 2017 році.

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03 10 2017 13:58
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