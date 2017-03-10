Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні зросте ВВП на 2%, - Світовий банк

Проте цього недостатньо, щоб зменшити рівень бідності в країні
Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, однак вважає, що цього недостатньо аби покращити рівень життя в країні.
В Україні зросте ВВП на 2%, - Світовий банк Фото: pro100news.info

"Ми прогнозуємо ріст економіки у 2017 на рівні 2%", - сказала директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Сату Кахконен, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, цього недостатньо, щоб зменшити рівень бідності в країні. Вона також, зазначила, що потрібні невідкладні реформи, які дозволять Україні вийти на ріст економіки в 4%.

Нагадаємо, уряд заклав у проект держбюджету-2018 зростання ВВП на рівні 3%, однак, за словами очільника Кабміну Володимира Гройсмана, цей відсоток можна збільшити.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2017 12:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.