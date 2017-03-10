НОВИНИСвітовий банк прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, однак вважає, що цього недостатньо аби покращити рівень життя в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зросте ВВП на 2%, - Світовий банк
Проте цього недостатньо, щоб зменшити рівень бідності в країні
Фото: pro100news.info
"Ми прогнозуємо ріст економіки у 2017 на рівні 2%", - сказала директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Сату Кахконен, повідомляє "Укрінформ".
За її словами, цього недостатньо, щоб зменшити рівень бідності в країні. Вона також, зазначила, що потрібні невідкладні реформи, які дозволять Україні вийти на ріст економіки в 4%.
Нагадаємо, уряд заклав у проект держбюджету-2018 зростання ВВП на рівні 3%, однак, за словами очільника Кабміну Володимира Гройсмана, цей відсоток можна збільшити.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 10 2017 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків