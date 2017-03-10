В Україні зросте ВВП на 2%, - Світовий банк

Проте цього недостатньо, щоб зменшити рівень бідності в країні

Світовий банк прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, однак вважає, що цього недостатньо аби покращити рівень життя в країні.

"Ми прогнозуємо ріст економіки у 2017 на рівні 2%", - сказала директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Сату Кахконен, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, цього недостатньо, щоб зменшити рівень бідності в країні. Вона також, зазначила, що потрібні невідкладні реформи, які дозволять Україні вийти на ріст економіки в 4%.

Нагадаємо, уряд заклав у проект держбюджету-2018 зростання ВВП на рівні 3%, однак, за словами очільника Кабміну Володимира Гройсмана, цей відсоток можна збільшити.