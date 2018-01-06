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Система Visa в Європі працює зі збоями

Проблеми стосуються транзакцій
Клієнти платіжної системи Visa заявили про масові збої під час розрахунків банківськими картками у Великій Британії та інших європейських країнах.
Система Visa в Європі працює зі збоями Фото: twitter.com/MancBees

Як повідомляє BBC, Європейський регулятор платіжних систем зазначив, що проблема обмежується лише картками Visa. Клієнти у Великобританії та Європі поскаржилися на те, що деякі платежі були відхилені.

"Ми зіткнулася зі збоєм в обслуговуванні, який не дозволяє проводити деякі операції Visa в Європі. Ми розслідуємо причини і працюємо над тим, щоб вирішити ситуацію якомога швидше", – повідомили у Visa у п'ятницю ввечері.

Згодом британський провайдер платіжних рішень Paymentsense заявив, що Visa повідомила про вирішення проблеми.

Європейські банки повідомили, що проблеми стосуються проведення транзакцій. Зняття готівки в банкоматах відбувається без проблем. Порушень у роботі Mastercard не помічено.

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01 06 2018 21:45
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