Ситник ховався від учасників пікету ОГХК проти дій НАБУ

Пікетувальники з ОГХК тримали плакати з написами "Завдання НАБУ – зупинка ОГХК?!", "НАБУ дестабілізує успішні підприємства", "НАБУ, подумайте про наші сім'ї!", "НАБУ! Лови корупціонерів, а не виконуй замовлення "грузинських варягів!" і через гучномовець озвучували свої вимоги

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник намагався уникнути зустрічі з пікетувальниками-працівниками підприємств державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Тому керівник НАБУ попросив співробітників державної інформаційної агенції "Укрінформ", до якої він прибув у п'ятницю о 12.00 для презентації звіту про діяльність НАБУ за останні півроку, провести його до приміщення не через центральний, а через бічний вхід.

Про це кореспонденту "Газети" розповіли журналісти, які були присутні при цій сцені.

Протягом прес-конференції Ситник, як засвідчили журналісти, кілька разів ображено згадував про пікет і звинувачував у його організації "певні політичні проекти".

Як відомо, колектив державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" раніше звернувся до президента, прем'єр-міністра, уряду, Фонду державного майна, Генеральної прокуратури із закликом не допустити знищення підприємств концерну.

"Знайшлися гравці, які намагаються обвалити вартість компанії, зірвати приватизацію ОГХК і не допустити приходу міжнародних інвесторів. Очевидно, в інтересах олігархічних кіл, - ідеться в заяві 6 тис працівників концерну. - В контролі над українською титановою сировиною через посередників зацікавлена й Росія.

Сьогодні бачимо виконання політико-економічного замовлення з боку НАБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Мета - повтор ситуації зі зривом приватизації Одеського припортового заводу. НАБУ обвалило його вартість зі стартових 530 мільйонів доларів до нуля й майже зробило банкрутом. В обох випадках за діями силових структур проглядається "грузинський слід". Першим заступником директора бюро є Гізо Угулава, соратник Міхеіла Саакашвілі - екс-президента Грузії й колишнього голови Одеської облдержадміністрації".

"Звинувачення НАБУ безпідставні й нічим не підтверджені. За останні два роки наша компанія впевнено зростає. Чистий дохід збільшився на 65 відсотків і досяг майже 2 мільярди гривень. Надходження податків до місцевих і державного бюджетів 2016 року порівняно з попереднім зросли вдвічі. Уся діяльність ОГХК прозора й постійно контролюється державою. Торік компанія успішно пройшла аудит однією з провідних міжнародних аудиторських фірм", - ідеться в заяві колективу ОГХК.

Як прогнозує політолог Андрій Миселюк, за результатами аудиту НАБУ його директор Артем Ситник може позбутися своєї посади.

Нагадаємо, що раніше працівники державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" вже пікетували НАБУ, протестуючи проти звинувачень на адресу своїх керівників.