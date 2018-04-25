Ситник заявив, що не боїться аудиту НАБУ

Національне антикорупційне бюро України не боїться аудиту.

"Вкотре хочу підкреслити, що НАБУ не боїться аудиту. Єдине, як ми будемо розглядати цей аудит, який, можливо, буде проведено - як спосіб підвищити ефективність нашої команди і внутрішні процеси", - заявив голова Бюро Артем Ситник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, згідно зі ст.26 Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", щорічно проводиться незалежна оцінка ефективності діяльності агентства, в тому числі шляхом випадкового аудиту кримінальних проваджень. Аудит проводить комісія з трьох осіб, яких щорічно визначають президент, Верховна Рада і Кабмін. Комісію не можуть обрати вже понад рік.