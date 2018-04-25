НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро України не боїться аудиту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ситник заявив, що не боїться аудиту НАБУ
"Упевнений, що це лише спосіб підвищити ефективність команди"
Фото: з вільних джерел
"Вкотре хочу підкреслити, що НАБУ не боїться аудиту. Єдине, як ми будемо розглядати цей аудит, який, можливо, буде проведено - як спосіб підвищити ефективність нашої команди і внутрішні процеси", - заявив голова Бюро Артем Ситник, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, згідно зі ст.26 Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", щорічно проводиться незалежна оцінка ефективності діяльності агентства, в тому числі шляхом випадкового аудиту кримінальних проваджень. Аудит проводить комісія з трьох осіб, яких щорічно визначають президент, Верховна Рада і Кабмін. Комісію не можуть обрати вже понад рік.
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