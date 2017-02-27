Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ситуація на Донбасі сьогодні загострена: 56 обстрілів від початку доби

Авдіївку обстрілювали танками і великокаліберними мінометами
Бойовики в зоні АТО сьогодні 56 разів обстріляли позиції сил ЗСУ, поранений один військовослужбовець.
Ситуація на Донбасі сьогодні загострена: 56 обстрілів від початку доби Фото: 24tv.ua

На маріупольському напрямку з мінометів калібрів 120-мм і 82-мм загарбники обстрілювали Водяне, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Талаковку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкіно, Гнутово. БМП окупантів вели вогонь по Широкіно, Водяному і Лебединському. Снайпер стріляв по Талаківці. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. З 120-мм і 82-мм мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Опитне, Авдіївку, шахту а, Луганське і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам'янці та Троїцькому.

На луганському напрямку по Лобачеве вів вогонь снайпер

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. В результаті двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, двоє були травмовані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2017 19:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.