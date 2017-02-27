Ситуація на Донбасі сьогодні загострена: 56 обстрілів від початку доби

Бойовики в зоні АТО сьогодні 56 разів обстріляли позиції сил ЗСУ, поранений один військовослужбовець.

На маріупольському напрямку з мінометів калібрів 120-мм і 82-мм загарбники обстрілювали Водяне, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Талаковку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкіно, Гнутово. БМП окупантів вели вогонь по Широкіно, Водяному і Лебединському. Снайпер стріляв по Талаківці. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. З 120-мм і 82-мм мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Опитне, Авдіївку, шахту а, Луганське і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам'янці та Троїцькому.

На луганському напрямку по Лобачеве вів вогонь снайпер

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. В результаті двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, двоє були травмовані.