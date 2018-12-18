Сюмар: Варто нарешті облаштувати кордон із РФ, як це передбачено проектом "Європейський вал"
"Замість того, щоб завершити процес з облаштування державного кордону, ви зробили політичний процес зі знищення одного з політиків (колишнього прем`єр-міністра та ініціатора облаштування кордону інженерно-технічними засобами Арсенія Яценюка - Ред). Ви дуже добрі фахівці і розумієте, що стіна реально будується", - заявила Сюмар під час виступу у сесійному залі, звертаючись до депутатів.
Вона зазначила, що слід завершити будівництво тих споруд, які є "Європейським валом".
"Так, це є певний вид робіт та споруд, які мають допомогти відстежувати порушення державного кордону України", - зауважила депутат.
Вона також наголосила, що головним і ключовим завдання української дипломатії є проведення демаркації кордону, і звернула увагу ще на один важливий, але спірний момент - вирішення питань із землею.
"Автори законопроекту до другого читання мають дати відповідь на питання, хто відшкодовуватиме людям ті землі, які фактично потраплять у державну власність, у власність прикордонників - ті 50 метрів, які сьогодні уже поділені, як людські паї. Це будуть робити органи місцевого самоврядування? Який спосіб, який порядок відшкодування людям тих земель, які у них будуть забрані?", - запитала Вікторія Сюмар.
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