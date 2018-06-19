Тандіт покинув пост радника глави СБУ

Тандіт заявив, що після звільнення продовжить займатися питанням обміну заручників

Радник глави Служби безпеки Василя Грицака Юрій Тандіт подав заяву про звільнення з займаної посади, його бажання задовольнили.

"Тандіт звільнився з першого червня за власним бажанням", - повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська "Українській правді".

Чим наразі займеться Тандіт достеменно не відомо. Про причини свого рішення він також не повідомив.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Тандіт заявив, що після звільнення продовжить займатися питанням обміну заручників.

Тандіта назначили радником голови служби у липні 2015 року.