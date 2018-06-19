ПОЛІТИКА НОВИНИРадник глави Служби безпеки Василя Грицака Юрій Тандіт подав заяву про звільнення з займаної посади, його бажання задовольнили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тандіт покинув пост радника глави СБУ
Тандіт заявив, що після звільнення продовжить займатися питанням обміну заручників
Юрій Тандіт. Фото: 24tv.ua
"Тандіт звільнився з першого червня за власним бажанням", - повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська "Українській правді".
Чим наразі займеться Тандіт достеменно не відомо. Про причини свого рішення він також не повідомив.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Тандіт заявив, що після звільнення продовжить займатися питанням обміну заручників.
Тандіта назначили радником голови служби у липні 2015 року.
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19 06 2018 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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