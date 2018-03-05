НОВИНИНа колишній технічній території 65 арсеналу в Балаклії на Харківщині детонація снарядів почалася через танк, який наїхав на вибухівку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Танк наїхав на снаряд: в Міноборони назвали причину вибухів у Балаклії
У результаті вибухів ніхто не постраждав
Фото: informnapalm.org
"Попередня причина пожежі - пожежний танк наїхав на один із снарядів. Самі снаряди почали детонувати на технічній території", - розповів прес-офіцер Міноборони України Дмитро Горбунов, повідомляє 057.ua.
За його словами, через пожежу почали вибухати боєприпаси 100 мм і 120 мм.
Прес-офіцер МОУ зазначив, що у результаті вибухів ніхто не постраждав.
Раніше повідомляли, що на військових складах у Балаклії Харківської області сталася пожежа.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 05 2018 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства