Танк наїхав на снаряд: в Міноборони назвали причину вибухів у Балаклії У результаті вибухів ніхто не постраждав

На колишній технічній території 65 арсеналу в Балаклії на Харківщині детонація снарядів почалася через танк, який наїхав на вибухівку.

Фото: informnapalm.org

"Попередня причина пожежі - пожежний танк наїхав на один із снарядів. Самі снаряди почали детонувати на технічній території", - розповів прес-офіцер Міноборони України Дмитро Горбунов, повідомляє 057.ua. За його словами, через пожежу почали вибухати боєприпаси 100 мм і 120 мм. Прес-офіцер МОУ зазначив, що у результаті вибухів ніхто не постраждав. Раніше повідомляли, що на військових складах у Балаклії Харківської області сталася пожежа.

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