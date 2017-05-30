Теракт у Багдаді: загинули 13 людей

Відповідальність за теракт взяло на себе ІДІЛ

В результаті нічного вибуху біля популярного магазину морозива в центрі Багдада у вівторок, 30 травня, загинули 13 осіб, ще 24 отримали поранення.

Вибухнув автомобіль, в якому була бомба. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ, повідомляє АР з посиланням на місцеву поліцію.

Агентство пише, що зараз у мусульман священний місяць Рамадан. Вдень люди дотримуються посту, а після заходу сонця ходять в кафе і ресторани.

У Рамадан в Іраку часто відбуваються теракти.

Нагадаємо, що в Афганістані терорист-смертник в перший день Рамадану влаштував вибух в автомобілі біля футбольного поля.