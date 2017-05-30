CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті нічного вибуху біля популярного магазину морозива в центрі Багдада у вівторок, 30 травня, загинули 13 осіб, ще 24 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Багдаді: загинули 13 людей
Відповідальність за теракт взяло на себе ІДІЛ
Фото: rbc.ua
Вибухнув автомобіль, в якому була бомба. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування ІДІЛ, повідомляє АР з посиланням на місцеву поліцію.
Агентство пише, що зараз у мусульман священний місяць Рамадан. Вдень люди дотримуються посту, а після заходу сонця ходять в кафе і ресторани.
У Рамадан в Іраку часто відбуваються теракти.
Нагадаємо, що в Афганістані терорист-смертник в перший день Рамадану влаштував вибух в автомобілі біля футбольного поля.
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