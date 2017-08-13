CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті вибуху в пакистанському місті Кветта загинули щонайменше 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Пакистані: щонайменше 15 осіб загинули
Ще близько 40 людей поранені
Фото: AFP
Теракт скоїв мотоцикліст-смертник, який врізався в автомобіль військового патруля біля ринку, повідомляє Reuters.
Міністр внутрішніх справ провінції Белуджистан, де було здійснено теракт, заявив про понад 40 поранених у результаті вибуху. На думку Сарфраза Бугті, ймовірною метою терориста був військовий патруль.
На цей момент у місті введено надзвичайний стан, лікарні працюють у посиленому режимі.
За даними пакистанської армії, жертвами смертника стали не менше семи мирних жителів.
Нагадаємо, що на північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном, загинули щонайменше шестеро дітей через бомбу, замасковану під іграшку.
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