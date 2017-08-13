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Теракт у Пакистані: щонайменше 15 осіб загинули

Ще близько 40 людей поранені
У результаті вибуху в пакистанському місті Кветта загинули щонайменше 15 осіб.
Теракт у Пакистані: щонайменше 15 осіб загинули Фото: AFP

Теракт скоїв мотоцикліст-смертник, який врізався в автомобіль військового патруля біля ринку, повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ провінції Белуджистан, де було здійснено теракт, заявив про понад 40 поранених у результаті вибуху. На думку Сарфраза Бугті, ймовірною метою терориста був військовий патруль.

На цей момент у місті введено надзвичайний стан, лікарні працюють у посиленому режимі.

За даними пакистанської армії, жертвами смертника стали не менше семи мирних жителів.

Нагадаємо, що на північному заході Пакистану, на кордоні з Афганістаном, загинули щонайменше шестеро дітей через бомбу, замасковану під іграшку.

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13 08 2017 14:36
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