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Теракт у Сирії: 20 людей загинули, ще 30 поранені

Число жертв може зрости
Терористи угруповання ІДІЛ підірвали автомобіль в провінції Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії.
Теракт у Сирії: 20 людей загинули, ще 30 поранені Фото: AFP

Внаслідок теракту загинули 20 людей, ще 28 отримали поранення, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело.

"За попередніми даними, 20 людей загинули і ще 28 отримали поранення в результаті детонації начиненою вибухівкою машини в селі Аль-Фарадж, яка є під контролем сирійських демократичних сил (СДС)", - заявило джерело, додавши, що число жертв може зрости.

Раніше сирійська урядова армія та її союзники відбили у бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" останній великий оплот - місто Дейр-ез-Зор.

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17 11 2017 20:37
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