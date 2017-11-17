ПОЛІТИКА НОВИНИТерористи угруповання ІДІЛ підірвали автомобіль в провінції Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Теракт у Сирії: 20 людей загинули, ще 30 поранені
Число жертв може зрости
Фото: AFP
Внаслідок теракту загинули 20 людей, ще 28 отримали поранення, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело.
"За попередніми даними, 20 людей загинули і ще 28 отримали поранення в результаті детонації начиненою вибухівкою машини в селі Аль-Фарадж, яка є під контролем сирійських демократичних сил (СДС)", - заявило джерело, додавши, що число жертв може зрости.
Раніше сирійська урядова армія та її союзники відбили у бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" останній великий оплот - місто Дейр-ез-Зор.
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