В бойовиків ІДІЛ відбили місто Дейр-ез-Зор
Про це повідомляє BBC.
"Місто повністю звільнене від тероризму", - заявили по державному телебаченні Сирії.
За іншими даними ЗМІ, сирійська армія та її союзники очищають останні квартали міста, де перебувають бойовики ІДІЛ.
Дейр-ез-Зор, що знаходиться на західному березі Євфрату, є найбільшим і найважливішим містом у східній Сирії. Це центр виробництва сирійської нафти.
Нагадаємо, 17 жовтня, сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.
Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з сім'ями покинули місто ще 14 жовтня.
Втрата Ракки стала серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь перебувало під контролем "Ісламської держави".
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