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В бойовиків ІДІЛ відбили місто Дейр-ез-Зор

Сирійська армія та її союзники очищають останні квартали міста, де перебувають бойовики ІДІЛ
Сирійська урядова армія та її союзники відбили у бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" останній великий оплот - місто Дейр-ез-Зор.
В бойовиків ІДІЛ відбили місто Дейр-ез-Зор Фото: Reuters

Про це повідомляє BBC.

"Місто повністю звільнене від тероризму", - заявили по державному телебаченні Сирії.

За іншими даними ЗМІ, сирійська армія та її союзники очищають останні квартали міста, де перебувають бойовики ІДІЛ.

Дейр-ез-Зор, що знаходиться на західному березі Євфрату, є найбільшим і найважливішим містом у східній Сирії. Це центр виробництва сирійської нафти.

Нагадаємо, 17 жовтня, сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.

Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з сім'ями покинули місто ще 14 жовтня. 

Втрата Ракки стала серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь  перебувало під контролем "Ісламської держави".

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03 11 2017 13:31
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