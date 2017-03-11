В бойовиків ІДІЛ відбили місто Дейр-ез-Зор

Сирійська армія та її союзники очищають останні квартали міста, де перебувають бойовики ІДІЛ

Сирійська урядова армія та її союзники відбили у бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" останній великий оплот - місто Дейр-ез-Зор.

Про це повідомляє BBC.

"Місто повністю звільнене від тероризму", - заявили по державному телебаченні Сирії.

За іншими даними ЗМІ, сирійська армія та її союзники очищають останні квартали міста, де перебувають бойовики ІДІЛ.

Дейр-ез-Зор, що знаходиться на західному березі Євфрату, є найбільшим і найважливішим містом у східній Сирії. Це центр виробництва сирійської нафти.

Нагадаємо, 17 жовтня, сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.

Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з сім'ями покинули місто ще 14 жовтня.

Втрата Ракки стала серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь перебувало під контролем "Ісламської держави".