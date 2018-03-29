У Тернополі поліцейських відправили на два місяці в зону АТО через танці під Газманова, - ВІДЕО

Тернопільські правоохоронці, які на відео танцювали під пісню пропутінського російського співака Олега Газманова про "російських офіцерів", визнали в свою вину і відправляться служити в зону АТО на два місяці.

Про це повідомив керівник ГУ Національної поліції України в Тернопільській області Олександр Богомол, інформує місцеве видання politerno.com.ua.

Як зазначається, в одному із закладів Тернополя полісмени танцювали під російського Газманова, незважаючи на те, що офіційно його пісні у місті заборонені міською радою. Про це повідомили очевидці, які перебували у закладі і зняли все на відео. За попередніми даними, танці під російські пісні влаштували представники тернопільських силових структур.Очевидці також повідомили, російськими піснями справа у той вечір не обмежилась: "були і бійки, і розбірки на вулиці, і з’ясування відносин з лайкою і нецензурщиною – увесь набір справжніх любителів російської культури".

Голова тернопольської поліції запевнив, що за фактом неетичної поведінки співробітників поліції проводиться службове розслідування. "...під час святкування дня народження одна з гостей замовила українську версію пісні, а коли почалася композиція, вийшов конфуз. Люди часом помиляються", - повідомив Олександр Богомол і додав, що силовики є учасниками АТО, але гідно не вийшли із ситуації і не вирішили конфлікт.

Також він повідомив, що працівники зрозуміли свою помилку і цієї неділі разом зі зведеним загоном поїдуть на два місяці в зону АТО для несення служби.