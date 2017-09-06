Терорист Андерс Брейвік змінив ім’я

Тепер у державному реєстрі населення він позначений як Фйотольф Хансен

Терорист Андерс Брейвік, який у 2011 році організував у Норвегії подвійний теракт, змінив ім’я.

Про це повідомляє норвезьке видання Verdens Gang.

Тепер у державному реєстрі населення він позначений як Фйотольф Хансен. Інформацію підтверджує і адвокат засудженого терориста Ойстейн Сторвік.

При цьому, він не став пояснювати коли і з якої причини Брейвік змінив ім’я.

Нагадаємо, нещодавно засуджений за вбивство 77 осіб Андерс Брейвік виграв суд проти Норвегії за скаргою про "нелюдські" умови утримання у норвезькій в'язниці.

Андерс Брейвік у 2011 році здійснив два теракти: вибух в урядовому кварталі в Осло і напад на молодіжний табір владної Норвезької робітничої партії на острові Утойя. У результаті загинули 77 осіб. Суд засудив Брейвіка до 21 року в'язниці - це максимальне покарання, передбачене місцевим законодавством. Він утримується в одиночній камері.

Перебуваючи у в'язниці, Брейвік кілька разів скаржився на умови ув'язнення. Наприклад, у червні 2015 року він заявив, що тюремна влада перехоплює його листи, адресовані ЗМІ. Представник виправної установи пояснив, що це було зроблено з метою безпеки: щоб не допустити створення Брейвіком політичного руху. У 2013 році Брейвік намагався створити фашистську партію.

Однак, незважаючи на ув'язнення, Брейвік зміг вступити до університету Осло.