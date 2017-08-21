Терористи 13 разів обстріляли позиції сил АТО у понеділок

З початку доби бойовики 13 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції на Донбасі.

"Сьогодні протягом дня активність російсько-окупаційних угруповань трохи зменшилась. Після вчорашніх обстрілів з використанням важкого озброєння бойовики перейшли в основному на гранатомети і стрілецьку зброю", - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку під вогонь потрапили позиції військових поблизу шахти Бутівка та Авдіївки. Під час обстрілу укріппунктів ЗСУ з озброєння БМП і гранатометів поблизу Зайцевого під вогнем вкотре опинилися будинки мирних жителів.

На цю мить терористи тільки один раз використовували міномети. Близько 5 ранку вони випустили 9 мін калібру 120 і 82 міліметри поблизу Троїцького, що на Луганському напрямку.

Найменше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку - тут бойовики відкривали вогонь на підступах до Богданівки і Мар'їнки.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".