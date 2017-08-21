Терористи 13 разів обстріляли позиції сил АТО у понеділок
"Сьогодні протягом дня активність російсько-окупаційних угруповань трохи зменшилась. Після вчорашніх обстрілів з використанням важкого озброєння бойовики перейшли в основному на гранатомети і стрілецьку зброю", - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку під вогонь потрапили позиції військових поблизу шахти Бутівка та Авдіївки. Під час обстрілу укріппунктів ЗСУ з озброєння БМП і гранатометів поблизу Зайцевого під вогнем вкотре опинилися будинки мирних жителів.
На цю мить терористи тільки один раз використовували міномети. Близько 5 ранку вони випустили 9 мін калібру 120 і 82 міліметри поблизу Троїцького, що на Луганському напрямку.
Найменше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку - тут бойовики відкривали вогонь на підступах до Богданівки і Мар'їнки.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що на озброєння української армії надійдуть танки "Оплот".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа