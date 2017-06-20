Терористи вбили вісьмох охоронців біля авіабази США в Афганістані
"Охоронці з авіабази Баграм загинули, коли їхній автомобіль атакували невідомі бойовики на головній дорозі неподалік селища, приблизно за кілометр від авіабази США. Чоловіки їхали на службу", - йдеться у заяві влади Афганістану, інформує "Радіо Свобода".
На цей момент жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за напад.
Авіабаза Баграм – найбільша військова база США в Афганістані, що є частою мішенню атак бойовиків.
У листопаді через вибух на базі двоє співробітників служб безпеки США і ще двоє найманих працівників загинули, 16 були поранені.
Нагадаємо, що семеро американських військових отримали поранення в результаті нападу на військову базу в Мазарі-Шарифі в Афганістані.
Варто відзначити, щонайменше троє військовослужбовців американського контингенту в Афганістані загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини, відповідальність за яку взяв на себе ісламістський рух "Талібан".
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