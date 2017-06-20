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Терористи вбили вісьмох охоронців біля авіабази США в Афганістані

Авіабаза Баграм – найбільша військова база США в Афганістані
Восьмеро афганських охоронців з авіабази Баграм були вбиті бойовиками, які відкрили вогонь в провінції Парван. Ще двоє чоловіків зазнали поранень.
Терористи вбили вісьмох охоронців біля авіабази США в Афганістані Фото: EPA

"Охоронці з авіабази Баграм загинули, коли їхній автомобіль атакували невідомі бойовики на головній дорозі неподалік селища, приблизно за кілометр від авіабази США. Чоловіки їхали на службу", - йдеться у заяві влади Афганістану, інформує "Радіо Свобода".

На цей момент жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за напад.

Авіабаза Баграм – найбільша військова база США в Афганістані, що є частою мішенню атак бойовиків.

У листопаді через вибух на базі двоє співробітників служб безпеки США і ще двоє найманих працівників загинули, 16 були поранені.

Нагадаємо, що семеро американських військових отримали поранення в результаті нападу на військову базу в Мазарі-Шарифі в Афганістані.

Варто відзначити, щонайменше троє військовослужбовців американського контингенту в Афганістані загинули, ще один отримав поранення в результаті стрілянини, відповідальність за яку взяв на себе ісламістський рух "Талібан".

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20 06 2017 10:17
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