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Терористи-смертники атакували електростанцію в Іраку: семеро загиблих

Сили безпеки, які прибуло на місце події, вбили двох нападників та евакуювали працівників
Терористи-смертники атакували електростанцію на північ від Багдада, внаслідок чого загинули 7 осіб, ще 12 отримали поранення.
Терористи-смертники атакували електростанцію в Іраку: семеро загиблих Ірак, Курдистан. Обмазані брудом іранські шиїти поминають імама Хусейна, полеглого мученицькою смертю в 680 році в Кербелі. Фото: АР

Троє осіб, озброєні гранатами та одягнені в пояси смертників, увірвалися на станцію в Самаррі, приблизно в 100 км на північ від столиці Іраку, о 2 годині ранку, повідомляє I24news.tv з посиланням на іракського представника структур безпеки та AFP.

"Вони напали на працівників станції. За попередніми даними загинули сім осіб, ще 12 осіб тримали поранення", - повідомив іракський чиновник на умовах анонімності.

Сили безпеки, які прибуло на місце події, вбили двох нападників та евакуювали працівників.

Наразі жодне із терористичних угруповань не заявило про відповідальність за напад, проте, які відомо, бойовики ІДІЛ часто здійснюють вибухи в Іраку.

Нагадаємо, що на ринку у східній частині Багдада у понеділок вранці у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.

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02 09 2017 13:16
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