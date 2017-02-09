Терористи-смертники атакували електростанцію в Іраку: семеро загиблих
Троє осіб, озброєні гранатами та одягнені в пояси смертників, увірвалися на станцію в Самаррі, приблизно в 100 км на північ від столиці Іраку, о 2 годині ранку, повідомляє I24news.tv з посиланням на іракського представника структур безпеки та AFP.
"Вони напали на працівників станції. За попередніми даними загинули сім осіб, ще 12 осіб тримали поранення", - повідомив іракський чиновник на умовах анонімності.
Сили безпеки, які прибуло на місце події, вбили двох нападників та евакуювали працівників.
Наразі жодне із терористичних угруповань не заявило про відповідальність за напад, проте, які відомо, бойовики ІДІЛ часто здійснюють вибухи в Іраку.
Нагадаємо, що на ринку у східній частині Багдада у понеділок вранці у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.
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