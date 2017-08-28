CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа ринку у східній частині Багдада у понеділок вранці у результаті вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше дванадцятеро людей та ще 28 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух замінованого автомобіля на ринку в Багдаді забрав життя щонайменше 12 людей
28 поранені
Фото: ap.org
Про це повідомляє AP з посиланням на іракських чиновників та правоохоронців.
"Вибух стався на гуртовому ринку у шиїтському районі Садр. Очікується, що кількість загиблих може зрости", – йдеться в повідомленні.
Фото: ap.org
В онлайн-заяві "Ісламська Держава" взяла на себе відповідальність за вибух.
Як зазначається, бойовики "Ісламської держави" неодноразово заявляли про свою причетність до широкомасштабних нападів у шиїтських районах столиці Іраку.
Фото: ap.org
Нагадаємо, у результаті нічного вибуху біля популярного магазину морозива в центрі Багдада у вівторок, 30 травня, загинули 13 осіб, ще 24 отримали поранення.
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28 08 2017 14:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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