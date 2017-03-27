Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Тещу фінансиста Порошенка судитимуть за мисливське "Сухолуччя" Януковича

Восени прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб
Шевченківський районний суд Києва призначив на 13 квітня 2017 року слухання по суті справи щодо незаконної передачі у власність екс-президента Віктора Януковича угіддя в урочищі Сухолуччя в Київській області площею 17,48 га.
Тещу фінансиста Порошенка судитимуть за мисливське "Сухолуччя" Януковича Віра Ульянченко. Фото: antikor.com.ua

Восени прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, серед яких колишня голова Київської обласної держадміністрація Віра Ульяненко, а також директор Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Микола Гордійчук, помічник прем’єр-міністра України (2007 рік)  Микола Коломієць, директор ТОВ "Дім Лісника" Юрій Булава та інші, повідомляє портал "Судова влада України".

Їх звинувачують в зловживанні службовим становищем та розкраданні майна при передачі земельної ділянкою лісового фонду загальною площею 17,48 га Дніпровсько-Тетерівського лісопромислового господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області  (кримінальне провадження № 42016000000000789 від 22.03.2016р).

Віра Ульянченко в 2006-2009 роках очолювала Київську ОДА, восени 2015 року її оголосили в розшук в справі про відчуження лісів Сухолуччя,  але пізніше його скасували.

Ульянченко – теща керуючого директора компанії ICU Макара Пасенюка, який є фінансовим радником президента Петра Порошенка. Олена Пасенюк – дочка від першого шлюбу Віктора Івченка, чоловіка Ульянченко. Олена Пасенюк у Facebook вказала, що працює в "ING Bank Ukraine", а родом вона з Одеси. Родом з Одеської області також Івченко, який працював в регіоні до 1992 року.

У 2008 році на підставі розпоряджень голови Київської ОДА Ульянченко із постійного користування ДП "Київське лісове господарство" було вилучено 6,99 га лісів, змінено їх цільове призначення на землі сільськогосподарського призначення та безоплатно передано у власність 7 громадян. Серед тих отримав землю, була Пасенюк Олена Вікторівна. Прокуратура не змогла поки що повернути ці ділянки у власність держпідприємства.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2017 14:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.