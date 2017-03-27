Тещу фінансиста Порошенка судитимуть за мисливське "Сухолуччя" Януковича
Восени прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, серед яких колишня голова Київської обласної держадміністрація Віра Ульяненко, а також директор Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Микола Гордійчук, помічник прем’єр-міністра України (2007 рік) Микола Коломієць, директор ТОВ "Дім Лісника" Юрій Булава та інші, повідомляє портал "Судова влада України".
Їх звинувачують в зловживанні службовим становищем та розкраданні майна при передачі земельної ділянкою лісового фонду загальною площею 17,48 га Дніпровсько-Тетерівського лісопромислового господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області (кримінальне провадження № 42016000000000789 від 22.03.2016р).
Віра Ульянченко в 2006-2009 роках очолювала Київську ОДА, восени 2015 року її оголосили в розшук в справі про відчуження лісів Сухолуччя, але пізніше його скасували.
Ульянченко – теща керуючого директора компанії ICU Макара Пасенюка, який є фінансовим радником президента Петра Порошенка. Олена Пасенюк – дочка від першого шлюбу Віктора Івченка, чоловіка Ульянченко. Олена Пасенюк у Facebook вказала, що працює в "ING Bank Ukraine", а родом вона з Одеси. Родом з Одеської області також Івченко, який працював в регіоні до 1992 року.
У 2008 році на підставі розпоряджень голови Київської ОДА Ульянченко із постійного користування ДП "Київське лісове господарство" було вилучено 6,99 га лісів, змінено їх цільове призначення на землі сільськогосподарського призначення та безоплатно передано у власність 7 громадян. Серед тих отримав землю, була Пасенюк Олена Вікторівна. Прокуратура не змогла поки що повернути ці ділянки у власність держпідприємства.
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