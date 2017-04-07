Тіллерсон відвідає Україну 9 липня, - Адміністрація президента
Про це інформує прес-служба Президента.
"На виконання домовленостей Президентів України та Сполучених Штатів Америки 9 липня в Україні з візитом перебуватиме державний секретар США Рекс Тіллерсон", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Президент Петро Порошенко зустрінеться з Тіллерсоном в Києві для обговорення питань зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та продовження координації зусиль з протидії російській агресії проти України.
Сторони також розглянуть питання реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Порошенка до США 20-21 червня.
Як повідомлялося, візит держсекретаря США до Києва Президент Петро Порошенко анонсував 25 червня.
Нагадаємо, що 20 червня Порошенко зустрічався з Тіллерсоном у Вашингтоні.
Нагадаємо, раніше Тіллерсон заявив, що врегулювати конфлікт між Україною і Росією можна не тільки у "Мінському форматі".
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