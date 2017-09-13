Тіллерсон висловився проти ескалації у відносинах із Росією

Тіллерсон не бажає ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою

Державний секретар США Рекс Тіллерсон не бажає ескалації дипломатичної суперечки між Вашингтоном і Москвою і бажає поліпшення відносин із Росією, які є відносинами між двома ядерними державами.

Про це заявила речниця Держдепартаменту Хізер Нойерт, передає Радіо Свобода.

"Ми очікуємо на спробу просунутися вперед", – додала вона.

Як повідомляється, речниця нагадала про візит до Москви спецпосланця США у справах Північної Кореї Джозефа Юна на переговори щодо ядерної і ракетної програми Пхеньяна та про зустріч у фінському Хельсінкі заступника державного секретаря США Томаса Шаннона і заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова як про приклади продовження співпраці в північнокорейському питанні і пошуку виходу з дипломатичної кризи.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

28 липня 2017 року Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

Окрім того, в американському посольстві допустили зниження швидкості видачі віз через брак працівників. 21 серпня посольство США в Росії оголосило, що призупинить видачу віз росіянам до 1 вересня в Москві і на невизначений термін у регіонах.