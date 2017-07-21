Тіло Сальвадора Далі ексгумували для ДНК-експертизи

В Іспанії ексгумували тіло художника Сальвадора Далі для встановлення батьківства.

Експерти успішно видалили біологічні зразки Далі. Не зазначається при цьому, які саме частини були надані для експертизи. Однак раніше Департамент юстиції північно-східної області оголошував про плани вилучити 4 зуби, нігті та кістки. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Високий суд Каталонії.

У четвер, 20 липня, фахівці почали демонтовувати кам’яну плиту, яка давала доступ до склепу з могилою Далі. Група з 5 людей займалася відкриттям труни та видаленням зрзаків. Увесь цей процес тривав 1 годину 20 хвилин.

Salvador Dali's coffin was opened for DNA paternity testing today https://t.co/vUWKBXobZT — TIME (@TIME) 20 липня 2017 р.

Тепер зразки ДНК художника відправили до судово-медичної лабораторії у Мадриді, де їх аналізуватимуть декілька тижнів.

Іспанська жінка на ім’я Пілар Абель вважає себе донькою Далі.

Її адвокат сказав, що вона "нервує і сподівається", оскільки тест ДНК повинен надати "99% відсотків шансів знати правду".

"Ці аналізи будуть для неї полегшенням, адже всі сумніви зникнуть", — сказав адвокат.