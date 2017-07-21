Тіло Сальвадора Далі ексгумували для ДНК-експертизи
Експерти успішно видалили біологічні зразки Далі. Не зазначається при цьому, які саме частини були надані для експертизи. Однак раніше Департамент юстиції північно-східної області оголошував про плани вилучити 4 зуби, нігті та кістки. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Високий суд Каталонії.
У четвер, 20 липня, фахівці почали демонтовувати кам’яну плиту, яка давала доступ до склепу з могилою Далі. Група з 5 людей займалася відкриттям труни та видаленням зрзаків. Увесь цей процес тривав 1 годину 20 хвилин.
Salvador Dali's coffin was opened for DNA paternity testing today https://t.co/vUWKBXobZT— TIME (@TIME) 20 липня 2017 р.
Тепер зразки ДНК художника відправили до судово-медичної лабораторії у Мадриді, де їх аналізуватимуть декілька тижнів.
Іспанська жінка на ім’я Пілар Абель вважає себе донькою Далі.
Її адвокат сказав, що вона "нервує і сподівається", оскільки тест ДНК повинен надати "99% відсотків шансів знати правду".
"Ці аналізи будуть для неї полегшенням, адже всі сумніви зникнуть", — сказав адвокат.
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