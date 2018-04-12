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Топ-10 найбільших підприємств-забруднювачів за даними Мінекології

Мінприроди підготувало рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів" за 2017 рік
Міністерство екології та природних ресурсів України опублікувало рейтинг найбільших підприємств-забруднювачів.
Топ-10 найбільших підприємств-забруднювачів за даними Мінекології Фото: naked-science

Топ-10 найбільших забруднювачів наведено у повідомленні Мінприроди, з Топ-100 можна ознайомитися у матеріалах на сайті міністерства.

Дві третини підприємств, що увійшли до рейтингу ТОП-100, локалізовані на території 4 областей: Дніпропетровська – 30; Донецька – 22; Запорізька – 9; Луганська - 6.

Рейтинг складено за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів.

Перша 10-ка найбільших забруднювачів довкілля в Україні по скидах забруднених стічних вод наступна:

  • ПАТ АК "Київводоканал, м. Київ
  • ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", м. Марiуполь, Донецька обл.
  • ЛМКП "Львiвводоканал", м. Львів
  • ПАТ "Днiпровський Меткомбiнат", м.Кам’янське, Дніпропетровська обл.
  • КП "Днiпроводоканал" м. Дніпропетровськ
  • ПАТ "Запорiжсталь", м. Запорiжжя
  • МКП "Миколаївводоканал", м. Миколаїв
  • Фiлiя "Павлоградське регіональне управління по водопостачанню та очистці каналізаційних стоків" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", м. Павлоград, Дніпропетровська обл.
  • КП "Чернігівводоканал", м.Чернігів
  • КП "Мiськводоканал", м.Суми

Перша 10-ка найбільших забруднювачів по викидах в атмосферне повітря виглядає наступним чином:

  • ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл.
  • ПРАТ "ММК ім. Ілліча", м. Маріуполь, Донецька обл.
  • Відокремлений підрозділ "Бурштинська ТЕЦ", ПАТ "ДТЕК Західенерго", м.Бурштин, Івано-Франківська область
  • ВП "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго", м.Курахове, Донецька обл.,
  • ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", м. Павлоград Дніпропетровська обл.,
  • ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" м.Енергодар, Запорізька обл.,
  • Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго", м.Світлодарськ, Донецька обл.
  • Відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" м. Ладижин, Вінницька обл.
  • ПРАТ "МК "Азовсталь", м. Маріуполь, Донецька обл.
  • ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя, Запорізька обл.

Загальні обсяги забруднення (2017 рік).

Викидів забруднюючих речовин – 2,58 млн. тонн.

Скидів – 997,35 млн. м3

Утворення відходів – 366 млн. тонн

У тому числі підприємствами, що входять до ТОП-100:

Викидів забруднюючих речовин – 1,76 млн. тонн.

Скидів – 809,3 млн. м3.

Утворення відходів – 338 млн. тонн.

Нагадаємо, що міністр екології України Остап Семерак, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявляв, що в Україні кожні 2 години помирає троє осіб через поганий стан довкілля.

 

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04 12 2018 18:26
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