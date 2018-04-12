Топ-10 найбільших підприємств-забруднювачів за даними Мінекології
Топ-10 найбільших забруднювачів наведено у повідомленні Мінприроди, з Топ-100 можна ознайомитися у матеріалах на сайті міністерства.
Дві третини підприємств, що увійшли до рейтингу ТОП-100, локалізовані на території 4 областей: Дніпропетровська – 30; Донецька – 22; Запорізька – 9; Луганська - 6.
Рейтинг складено за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів.
Перша 10-ка найбільших забруднювачів довкілля в Україні по скидах забруднених стічних вод наступна:
- ПАТ АК "Київводоканал, м. Київ
- ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", м. Марiуполь, Донецька обл.
- ЛМКП "Львiвводоканал", м. Львів
- ПАТ "Днiпровський Меткомбiнат", м.Кам’янське, Дніпропетровська обл.
- КП "Днiпроводоканал" м. Дніпропетровськ
- ПАТ "Запорiжсталь", м. Запорiжжя
- МКП "Миколаївводоканал", м. Миколаїв
- Фiлiя "Павлоградське регіональне управління по водопостачанню та очистці каналізаційних стоків" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", м. Павлоград, Дніпропетровська обл.
- КП "Чернігівводоканал", м.Чернігів
- КП "Мiськводоканал", м.Суми
Перша 10-ка найбільших забруднювачів по викидах в атмосферне повітря виглядає наступним чином:
- ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг", м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл.
- ПРАТ "ММК ім. Ілліча", м. Маріуполь, Донецька обл.
- Відокремлений підрозділ "Бурштинська ТЕЦ", ПАТ "ДТЕК Західенерго", м.Бурштин, Івано-Франківська область
- ВП "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго", м.Курахове, Донецька обл.,
- ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", м. Павлоград Дніпропетровська обл.,
- ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" м.Енергодар, Запорізька обл.,
- Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго", м.Світлодарськ, Донецька обл.
- Відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Західенерго" м. Ладижин, Вінницька обл.
- ПРАТ "МК "Азовсталь", м. Маріуполь, Донецька обл.
- ПАТ "Запорізький меткомбінат "Запоріжсталь", м. Запоріжжя, Запорізька обл.
Загальні обсяги забруднення (2017 рік).
Викидів забруднюючих речовин – 2,58 млн. тонн.
Скидів – 997,35 млн. м3
Утворення відходів – 366 млн. тонн
У тому числі підприємствами, що входять до ТОП-100:
Викидів забруднюючих речовин – 1,76 млн. тонн.
Скидів – 809,3 млн. м3.
Утворення відходів – 338 млн. тонн.
Нагадаємо, що міністр екології України Остап Семерак, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, заявляв, що в Україні кожні 2 години помирає троє осіб через поганий стан довкілля.
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