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Топ-менеджер "БРСМ-Нафти" повернувся працювати в компанію

Олександра Мельничука знову призначено директором департаменту стратегічного маркетингу
Олександра Мельничука знову призначено директором департаменту стратегічного маркетингу мережі "БРСМ-Нафта".
Топ-менеджер "БРСМ-Нафти" повернувся працювати в компанію Фото: vse-sto.com.ua

"Після невеликого відпочинку я повертаюся в національну мережу АЗК "БРСМ-Нафта", - повідомив він сам на своїй сторінці у Facebook.

Мельничук звільнився з цієї посади місяць тому.

Останніми роками він представляв позицію "БРСМ-Нафта" на більшості прес-конференцій, коментував події, пов'язані з пожежею на нафтобазі компанії під Васильковом, вибухами на АЗС "БРСМ-Нафти", обшуками силовиків і фіскалів на об'єктах компанії. Нагадаємо, мережа заправок "БРСМ-Нафта" була створена ще в середині 90-х років, але пік зростання її автозаправної мережі припав на 2010-2013 роки. Ці успіхи пов'язують з іменем Едуарда Ставицького, міністра енергетики та вугільної промисловості при Вікторі Януковичі.

Ставицький неодноразово заперечував, що володіє часткою в "БРСМ-Нафта", але журналістські розслідування неодноразово доводили протилежне.

Нагадаємо, що в рамках справи про ухилення від сплати податків 250 працівників Генпрокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки в групі компаній "БРСМ-Нафта".

8 червня минулого року на території нафтобази "БРСМ-Нафта" на Київщині сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив СБУ розслідувати незаконність розміщення поблизу військової частини нафтобази "БРСМ-Нафта".

В свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що одну з кримінальних справ міністерства щодо БРСМ - про виробництво контрафактного бензину - закрили у жовтні 2014 року.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею "Екоцид" у зв'язку з пожежею на території нафтобази "БРСМ-Нафта"

Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), прокуратурі та Міністерству юстиції підготувати цивільний позов проти керівництва "БРСМ-Нафти" щодо відшкодування державі збитків від пожежі на нафтобазі під Васильковом.

 

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06 04 2017 14:43
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