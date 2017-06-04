Топ-менеджер "БРСМ-Нафти" повернувся працювати в компанію
"Після невеликого відпочинку я повертаюся в національну мережу АЗК "БРСМ-Нафта", - повідомив він сам на своїй сторінці у Facebook.
Мельничук звільнився з цієї посади місяць тому.
Останніми роками він представляв позицію "БРСМ-Нафта" на більшості прес-конференцій, коментував події, пов'язані з пожежею на нафтобазі компанії під Васильковом, вибухами на АЗС "БРСМ-Нафти", обшуками силовиків і фіскалів на об'єктах компанії. Нагадаємо, мережа заправок "БРСМ-Нафта" була створена ще в середині 90-х років, але пік зростання її автозаправної мережі припав на 2010-2013 роки. Ці успіхи пов'язують з іменем Едуарда Ставицького, міністра енергетики та вугільної промисловості при Вікторі Януковичі.
Ставицький неодноразово заперечував, що володіє часткою в "БРСМ-Нафта", але журналістські розслідування неодноразово доводили протилежне.
Нагадаємо, що в рамках справи про ухилення від сплати податків 250 працівників Генпрокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки в групі компаній "БРСМ-Нафта".
8 червня минулого року на території нафтобази "БРСМ-Нафта" на Київщині сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.
Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив СБУ розслідувати незаконність розміщення поблизу військової частини нафтобази "БРСМ-Нафта".
В свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що одну з кримінальних справ міністерства щодо БРСМ - про виробництво контрафактного бензину - закрили у жовтні 2014 року.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею "Екоцид" у зв'язку з пожежею на території нафтобази "БРСМ-Нафта"
Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), прокуратурі та Міністерству юстиції підготувати цивільний позов проти керівництва "БРСМ-Нафти" щодо відшкодування державі збитків від пожежі на нафтобазі під Васильковом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат