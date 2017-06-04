Топ-менеджер "БРСМ-Нафти" повернувся працювати в компанію

Олександра Мельничука знову призначено директором департаменту стратегічного маркетингу мережі "БРСМ-Нафта".

"Після невеликого відпочинку я повертаюся в національну мережу АЗК "БРСМ-Нафта", - повідомив він сам на своїй сторінці у Facebook.

Мельничук звільнився з цієї посади місяць тому.

Останніми роками він представляв позицію "БРСМ-Нафта" на більшості прес-конференцій, коментував події, пов'язані з пожежею на нафтобазі компанії під Васильковом, вибухами на АЗС "БРСМ-Нафти", обшуками силовиків і фіскалів на об'єктах компанії. Нагадаємо, мережа заправок "БРСМ-Нафта" була створена ще в середині 90-х років, але пік зростання її автозаправної мережі припав на 2010-2013 роки. Ці успіхи пов'язують з іменем Едуарда Ставицького, міністра енергетики та вугільної промисловості при Вікторі Януковичі.

Ставицький неодноразово заперечував, що володіє часткою в "БРСМ-Нафта", але журналістські розслідування неодноразово доводили протилежне.

Нагадаємо, що в рамках справи про ухилення від сплати податків 250 працівників Генпрокуратури та Державної фіскальної служби проводять обшуки в групі компаній "БРСМ-Нафта".