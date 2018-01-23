Торік до Польщі завдяки безвізу в’їхали майже 1,3 млн українців
"У напрямку в’їзду до Польщі (на кордонах з усіма сусідами) Прикордонна служба перевірила загалом 18,2 млн іноземців. При цьому, на кордоні з Україною - 10,4 млн осіб, з них 10 млн є громадянами України.
У рамках МПР до Польщі в’їжджало 4,23 млн громадян України, а у рамках безвізового руху - 1,27 млн осіб", - йдеться у відповіді польської прикордонної служби на запит "Укрінформу".
На в’їзд та виїзд з Польщі на кордоні з Україною польські прикордонники торік перевірили 2,14 млн поляків, понад 148 тис. громадян Молдови, понад 121 тис. німців, 87 тис. румунів, понад 51 тис. литовців, 39 тис. чехів, майже 24 тис. громадян Латвії, а також майже 24 тис. громадян Росії.
Прикордонна служба не впустила до Польщі 72 тис. іноземців, з яких 29,7 тис. (41,2%) є українцями.
Основними причинами відмови у в’їзді до Польщі є відсутність належних документів, які обґрунтовують мету й умови перебування в Польщі, відсутність актуальної візи чи іншого документу, що дозволяє перебувати в Польщі, недостатня кількість коштів, необхідних для перебування, транзиту через територію Польщі чи повернення іноземця додому.
На так званому "зеленому" кордоні з Україною польські прикордонники торік затримали понад 160 громадян третіх країн (які не належать до ЄС), на кордоні з Білоруссю - 21 особу, з Росією - 4.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час зустрічі в Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.
Раніше Моравєцький заявляв, що Польща приймає тисячі українських біженців і цим допомагає знизити напругу на сході ЄС.
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