Трамп допустив "закриття" уряду через відсутність компромісу щодо імміграції

Президент США Дональд Трамп допустив можливість закриття уряду у разі, якщо Конгрес не підтримає його план щодо обмеження імміграції.

Як повідомляє Голос Америки, Трамп виступив з цією заявою після зустрічі з представниками правоохоронних органів, присвяченій боротьбі зі злочинним угрупованням Mara Salvatrucha (MS-13).

"Якщо ми не змінимо законодавство і не усунемо ці лазівки, завдяки яким вбивці проникають в нашу країну і продовжують вбивати...нехай буде закриття уряду", - заявив Трамп.

Демократи вже назвали коментар Трампа "безвідповідальним".

Конгресмени як і раніше не можуть узгодити бюджет через розбіжності з приводу імміграційної реформи. Термін дії поточного короткострокового законопроекту щодо фінансування уряду закінчується опівночі четверга, 8 лютого.

В середині січня через розбіжності з питань імміграції вже стався триденний "шатдаун" уряду.

Раніше у Twitter президента США Дональда Трампа з'явилися репости трьох антимусульманських відео зі сторінки британського ультраправого руху.