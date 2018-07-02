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Трамп допустив "закриття" уряду через відсутність компромісу щодо імміграції

Демократи вже назвали коментар Трампа "безвідповідальним"
Президент США Дональд Трамп допустив можливість закриття уряду у разі, якщо Конгрес не підтримає його план щодо обмеження імміграції.
Трамп допустив "закриття" уряду через відсутність компромісу щодо імміграції Фото: afp.com

Як повідомляє Голос Америки, Трамп виступив з цією заявою після зустрічі з представниками правоохоронних органів, присвяченій боротьбі зі злочинним угрупованням Mara Salvatrucha (MS-13).

"Якщо ми не змінимо законодавство і не усунемо ці лазівки, завдяки яким вбивці проникають в нашу країну і продовжують вбивати...нехай буде закриття уряду", - заявив Трамп.

Демократи вже назвали коментар Трампа "безвідповідальним".

Конгресмени як і раніше не можуть узгодити бюджет через розбіжності з приводу імміграційної реформи. Термін дії поточного короткострокового законопроекту щодо фінансування уряду закінчується опівночі четверга, 8 лютого.

В середині січня через розбіжності з питань імміграції вже стався триденний "шатдаун" уряду.

Раніше у Twitter президента США Дональда Трампа з'явилися репости трьох антимусульманських відео зі сторінки британського ультраправого руху.

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07 02 2018 22:57
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